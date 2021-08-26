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Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к походу за грибами
Общество
Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к походу за грибами
pxhere.com

Москва, 26 августа. Основные правила комфортного пребывания в лесу перечислил представитель поискового отряда из Чувашии Роман Коломийцев.

С приходом осени в России наступает пора сбора грибов. Однако к походу в лес необходимо подготовиться заранее.

По словам специалиста, одежда, в которой человек будет ходить по лесу, должна быть максимально закрытой. На ней должны быть светоотражающие элементы. Следует использовать обувь с высоким берцем, сообщает портал «Про Город».

В лесной поход не стоит брать слишком много вещей. Важно иметь при себе заряженный телефон, перекус, запас воды, медикаменты, спички или зажигалку, а также компас.

Опасность лесных прогулок заключается в том, что человек может засмотреться на красоты природы. Таким образом, существует риск не заметить пройденного расстояния и потеряться.

«Поэтому старайтесь не терять ориентацию, но если все же потерялись, то нужно звонить 112. Звонок по этому номеру можно осуществить без устойчивой связи», — говорит Роман Коломийцев.

Если появилась необходимость заночевать в лесу, то следует подобрать сухое место на возвышенности. По возможности лучше развести костер.

Грибникам ранее дали советы, как не заблудиться в лесу. Во время прогулки лучше обращать внимание на визуальные ориентиры.

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