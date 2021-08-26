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Суд изменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:56
Происшествия
Суд изменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
pixabay.com

Москва, 26 августа. Мосгорсуд пересмотрел приговор Люблинского районного суда города по делу Павла Ребровского.

Суд принял решение зачесть время содержания под домашним арестом в срок наказания. Ранее обвиняемому в экстремизме члену сообщества «Новое величие» назначили шесть лет колонии за создание экстремистского сообщества.

«Время содержания под домашним арестом с 16 марта 2018 года по 13 марта 2019 года — зачесть в срок наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения», — рассказал пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

Ранее семь фигурантов дела «Нового величия» получили сроки от четырех лет условного срока до семи лет тюрьмы.

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суд приговор Ребровский
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