Кто содержит иноагентов из «Псковской губернии»

Региональные СМИ, позиционирующие себя независимыми, нередко выступают проводниками оппозиционной повестки, зачастую выводя местные инфоповоды на федеральный уровень в соответствующей подаче.

ФАН рассказывал о межрегиональном проекте «7х7 Горизонтальная Россия», владельцы которого, предположительно, связаны с крупными западными фондами, включая признанные нежелательными в России. Но есть еще одно скромное региональное медиа, поднимающее политическую повестку с 2000 года и успевшее стать значимой частью пула оппозиции, — «Псковская губерния».

«Псковская губерния» — независимая региональная газета, не принадлежащая органам государственной власти, местного самоуправления и политическим партиям <…> За годы существования газеты она освещала десятки резонансных сюжетов», — написано от имени редколлегии на сайте.

Издание гордится текстами, вышедшими по громким поводам, и часто заявляет о «давлении» на редакцию из-за них, аккуратно обходя тот факт, что во многих случаях скандалы были связаны не с тем, что журналисты пишут, а с запутанными историями финансирования и личными поступками руководителей и авторов.

Иноагенты, провокаторы и нарушители

Руководит коллективом Денис Камалягин — журналист со статусом физлица, приравненного к СМИ-иноагенту, который он получил одним из первых в декабре 2020 года. Как утверждает он сам, внятного объяснения причины Минюст не дал, но связывает решение с гонорарами от «Север. Реалии» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Свой статус журналист использует для провокаций. Так, в мае он отправил денежные переводы на счета проправительственных СМИ, крупных чиновников и депутата Госдумы, о чем потом рассказал в своих соцсетях. Как пишет «Новая газета», он «таким образом хотел показать, что любой человек или организация могут получить деньги от иностранного агента, потому что всегда возможно узнать номер телефона, к которому привязана карта». По словам Камалягина, деньги чиновники ему перевели назад, после чего отвязали номера телефонов от банковских карт.

Постоянный автор «Псковской губернии» — Светлана Прокопьева, признанная виновной в оправдании терроризма за текст о студенте, взорвавшем приемную ФСБ в Архангельской области. В 2020 году, еще будучи под следствием, она получила премию «За свободу прессы» от Committee to Protect Journalists, который сотрудничает с фондами, получающими финансирование напрямую из бюджета США.

История так называемого расцвета «Псковской губернии» начинается еще в 2014 году. Тогда в газете вышел текст о якобы погибших на востоке Украины и тайно похороненных в области десантниках из Пскова. В Минобороны России эту информацию опровергли. Главным редактором газеты тогда был депутат Лев Шлосберг — депутат псковского парламента и лидер фракции «Яблоко». Шлосберг лично занимался этим «расследованием», а после нападения на него заявил, что это якобы сделали те, кто не желал обнародования фактов.

В июне 2016 года Шлосберг, лишенный до того депутатских полномочий, получил премию Фонда Бориса Немцова за мужество, проявленное в защите демократических ценностей. Сама газета получила за этот текст премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» — значимую для либеральной прессы награду.

В 2015 году произошел скандал с директором издания Александром Захаровым. Молодой «яблочник», член федерального совета партии, лишенный водительских прав за нетрезвую езду, проехался за рулем с фальшивыми документами. В конце 2015 года он покинул издание и федеральный совет партии.

Prt Scr pln-pskov.ru /

Вскоре выяснилось, что оппозиционер не просто любит риск на дорогах, но и активно получает гранты NED1 («Национальный фонд в поддержку демократии» (США), организацию признали нежелательной), будучи директором ООО «Гражданский форум». Об этом написал политолог Дмитрий Ершов в газете «Завтра».

Prt Scr david-arius.livejournal.com /

Ершов указывал, что молодой человек проходил курс в «Школе политических исследований» в Варшаве. В 2014 году это вызвало много вопросов общественности региона. Руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг попытался тогда защитить перспективного партийца, недоумевая, почему же рядовой политический семинар сделали поводом для провокации против «Яблока», проведенной «по всем правилам гитлеровской пропаганды».

Prt Scr lev-shlosberg.livejournal.com /

АНО «Свободное слово» — предыдущего издателя «Псковской губернии» — признали в 2016 году иноагентом на основании полученной премии от фонда-иноагента «Среда», принадлежащего Борису и Дмитрию Зиминым. Вскоре НКО ликвидировали, открыв ООО с аналогичным названием.

В 2016 году разразился скандал на тему причастности самого Шлосберга к деньгам сомнительных западных структур. Сообщение о том, что издание «Псковская губерния» получит крупный грант голландских НКО, появилось в Facebook и Twitter газеты, а кандидат в депутаты Госдумы кампании 2016 года Бийсултан Хамзаев опубликовал документ за подписью Шлосберга.

Псковский политик назвал сообщение фейком, а документы — поддельными, потребовав начать проверку. Правоохранительные органы признали сообщение фальшивкой и привлекли Хамзаева к ответственности.

Prt Scr /

Но возможные контакты Льва Шлосберга с дипмиссиями и деятелями крупных западных фондов периодически всплывают в прессе. 13 августа Рен-ТВ выпустило расследование, в котором демонстрировало свидетельства общения псковского депутата с консулом Эстонии Мартом Лятте, высланном в июле из России за попытку заполучить секретные документы, касающиеся русской Арктики, и с другими дипломатами западных стран.

Семейный медиабизнес

Издателем газеты числится ООО «Свободное слово». На сайте газеты указаны также реквизиты счета, на который можно отправить пожертвование. Нажав «поддержать», можно увидеть страницу платежного сервиса, предупреждающую, что деньги пойдут физлицу и далее все зависит от его добросовестности.

Prt Scr gubernia.media /

Prt Scr yoomoney.ru /

В «Руспрофайле» компания с такими реквизитами значится исключенной из предпринимательского реестра 9 марта 2020 года. И директором обозначен Денис Камалягин, который на сайте указан главным редактором.

Prt scr rusprofile.ru /

Единственный учредитель — юрист Дмитрий Вячеславович Пермяков.

Prt scr rusprofile.ru /

Пермяков — депутат псковского городского парламента от партии «Яблоко» и кандидат в парламент области. Знаменит тем, что единственный в России ведет кампанию в статусе «лица, аффилированного с иностранным агентом». При этом он супруг журналистки Людмилы Савицкой, признанной физлицом с функцией СМИ-иноагента. Она одновременно с Камалягиным пишет для «Север. Реалии». Лев Шлосберг посвятил паре трогательную заметку.

Prt Scr shlosberg.ru /

Боженко Светлана Ивановна, которая числится директором в реквизитах, указанных на сайте для сбора донатов, — это Светлана Храмова, предприниматель, помощник Льва Шлосберга, если верить сайту партии.

Так кому все-таки принадлежат сейчас издание и счет в «Альфа-банке», указанный в качестве реквизитов ООО? И кому из «физлиц» пойдут деньги на поддержку «Свободного слова»?

Интересно, что, по данным «Руспрофайла», есть еще действующее ООО «Псковская губерния», где директором и учредителем числится Александр Николаевич Захаров. Предположительно, тот самый выпускник варшавской «Школы политических исследований», что уволился с поста в 2015 году и формально больше не имеет отношения к изданию.

Prt scr rusprofile.ru /

Конечно, нельзя лишь на основе этой информации утверждать, что Александр Захаров открыл одноименное ООО, потому что планирует официально вернуться к делам «Псковской губернии», и, тем более, что он будет использовать давние связи с NED для поддержки отечественного издательского бизнеса.

Но путаница с реквизитами и юридическими лицами независимого медиа, где пишут журналисты-иноагенты, только подогревает интерес к истинным владельцам СМИ и заказчикам его контента. Особенно сейчас — на фоне идущей предвыборной кампании, где у «Яблока», с которым давно и прочно связано издание, весьма интересная роль.

1 организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ