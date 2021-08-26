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Трое туристов пропали в Иркутской области после сплава по реке

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:50
Происшествия
Трое туристов пропали в Иркутской области после сплава по реке
gov-murman.ru

Иркутск, 26 августа. Туристическая группа, отправившаяся в сплав по реке Иркут, перестала выходить на связь в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию с заявлением о пропаже троих туристов обратилась местная жительница, которая заявила, что ее 35-летняя дочь 22 августа уехала в Слюдянский район для сплава по реке Иркут и не вернулась домой.

«Сотрудники полиции проводят разыскные мероприятия по установлению местонахождения трех жителей областного центра, сплавлявшихся по Иркуту», — отмечается в сообщении.

Вместе с пропавшей находились ее двое знакомых, 38 и 27 лет. Кроме того, появилась информация о том, что в 20 км от села Быстрое нашли две перевернутые лодки.

Ранее сообщалось, что в Тюмени без вести пропала еще одна школьница.

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