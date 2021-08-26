Прокуратура Красноярского края начала проверку ДТП с несовершеннолетним водителем

Красноярск, 26 августа. Прокуратура организовала проверку после ДТП в Красноярском крае. За рулем разбившегося автомобиля находилась 13-летняя девушка, которая взяла машину родителей без спроса.

Инцидент произошел в Емельяновском районе. Несовершеннолетняя отправилась в сторону Ачинска, взяв с собой двух 14-летних подруг. В пути девочка не справилась с управлением транспортным средством и наехала на дорожный знак и припаркованный грузовик, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали подросткам необходимую медицинскую помощь. Госпитализация несовершеннолетним не потребовалась.

Инициаторы проверки оценят работу местных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также их взаимодействие с подростками и их законными представителями. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения.