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Прокуратура Красноярского края начала проверку ДТП с несовершеннолетним водителем

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:48
Происшествия
Прокуратура Красноярского края начала проверку ДТП с несовершеннолетним водителем
pxhere.com

Красноярск, 26 августа. Прокуратура организовала проверку после ДТП в Красноярском крае. За рулем разбившегося автомобиля находилась 13-летняя девушка, которая взяла машину родителей без спроса.

Инцидент произошел в Емельяновском районе. Несовершеннолетняя отправилась в сторону Ачинска, взяв с собой двух 14-летних подруг. В пути девочка не справилась с управлением транспортным средством и наехала на дорожный знак и припаркованный грузовик, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали подросткам необходимую медицинскую помощь. Госпитализация несовершеннолетним не потребовалась.

Инициаторы проверки оценят работу местных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также их взаимодействие с подростками и их законными представителями. По итогам проверки будут приняты соответствующие решения.

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дтп прокуратура красноярский край проверка
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