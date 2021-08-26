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Макогон назвал шуткой передачу Украине контроля над «Северным потоком — 2»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:55
Экономика
Макогон назвал шуткой передачу Украине контроля над «Северным потоком — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 августа. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал шуткой свое предложение о передаче управления над трубопроводом «Северный поток — 2» компании.

Макогон отредактировал свой комментарий, опубликованный в Facebook, в котором он выступил с такой «инициативой». После публикации он дописал, что сказанное — просто шутка. Других пояснений на этот счет с его стороны не последовало.

Оператор «СП-2» Nord Stream 2 AG ранее проиграл в суде властям ФРГ и получил отказ в просьбе освободить строительство газопровода от директивы Евросоюза. Закон ЕС в числе прочего предполагает, что участок «Северного потока — 2», который проходит в территориальных водах Германии, должен следовать правилам Третьего энергопакета. В результате этого «Газпром» может воспользоваться не более чем половиной мощности трубопровода.

Макогон, комментируя решение судебной инстанции, заявил о желании управлять «СП-2» в качестве независимого оператора. Одним из способов выполнения предъявленных к газопроводу требований газовой директивы Евросоюза является разделение поставки и транспортировки, отметили в компании.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко констатировал, что Киев своими агрессивными действиями отбивает у Москвы последнее желание оставить небольшие объемы транзита через Украину, чтобы не дать ей "вообще погибнуть". Сейчас самое время попытаться договориться о 10-летнем контракта на поставку 40 млрд кубометров газа, цитирует его INFOX.

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