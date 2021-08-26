Кино в России ― один из популярнейших жанров в искусстве. Ежегодно в стране снимают огромное количество фильмов и сериалов на самые разные темы: остросоциальные («Чики», «Нелюбовь»), исторические («Севастополь», «Т-34»), комедийные («Клиника счастья», «Горько», «Громкая связь»).

27 августа все причастные к кинематографу отмечают свой профессиональный праздник ― День российского кино. В этот день поздравления звучат не только в адрес режиссеров и актеров, но и операторов, художников по костюмам, каскадеров, монтажеров, сценаристов ― словом, всех тех, благодаря кому кино в России не только находит своего зрителя, но и завоевывает национальные и международные награды.

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Из истории российского кинематографа

Первый фильм в мире, как известно, показали в Париже братья Люмьер. В декабре 1895 года зрители увидели немые фильмы «Выход рабочих с фабрики», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» и другие.

В России кинематограф появился ненамного позднее, уже в апреле 1896 года. Тогда жители Петербурга познакомились с синематографом братьев Люмьер. В мае того же года оператор, который работал с Люмьерами, Камилл Серф получает разрешение и проводит впервые в России документальные съёмки торжеств, посвященных коронации Николая II. Хроника, снятая Серфом, в том числе печально известная давка на Ходынке, считается первым фильмом-репортажем в мире.

Первый игровой короткометражный фильм был показан в петербургском киноателье, его автором стал Александр Дранков. Фильм назывался «Понизовая вольница». Он вышел на экраны 15 октября 1908 года и рассказывал о Стеньке Разине. Уже в 1907 году в России появляется журнал «Кино», а следом другие тематические газеты и журналы, что свидетельствует о растущей популярности кинематографа.

В советское время кинематограф развивался семимильными шагами. Работы первых советских кинорежиссеров Дзиги Ветрова и Сергея Эйзенштейна по праву считаются жемчужинами мирового кинематографа. Партийное руководство прекрасно понимало, насколько важно искусство кино, поэтому развитию этой отрасли искусства придавали огромное значение.

Уже в 1934 году на 2-ом Венецианском кинофестивале состоялась премьера несколько фильмов, снятых в СССР, в том числе в рамках специального показа для иностранной прессы. Работы советских режиссеров были отмечены жюри и завоевали Кубок выставки. А в 1935 году в Москве прошел первый Советский кинофестиваль.

Федеральное агентство новостей /

День российского кино

Ежегодно в стране снимают около 100 фильмов на более 40 киностудиях. Профессиональный праздник работники кинематографа отмечают 27 августа. Именно в конце августа 1919 года правительство взяло под контроль производство и показ кинофильмов, в связи с чем приняли соответствующий указ.

Традиционно в День российского кино проходят интересные кинопоказы, организуют выставки, посвященные истории кинематографа, проводятся экскурсии и другие интересные мероприятия. Известные актеры записывают публичные поздравления своим коллегам. В профильных учреждениях студенты готовят собственные проекты, которые представляют преподавателями и сокурсникам.

В этом году праздник приходится на пятницу, поэтому часть мероприятий пройдет 28–29 августа. Так, 27 августа на киностудии «Ленфильм» будет показ работ молодых кинематографистов, победителей многих киноконкурсов. В их числе работы Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова, Олеси Яковлевой, Михаила Архипова и других. 29 августа там же покажут известный фильм Сергея Бодрова-младшего «Сестры», который стал дебютом Бодрова в качестве режиссера.

С 27–29 августа любителей кино ждут на VI Фестивале живого кино «Кинолес», посвященном короткометражному кино. На фестивале можно будет увидеть работы, которые создали молодые российские режиссеры, студенты и выпускники профильных вузов. Мероприятие пройдет на берегу Финского залива в поселке Лисий нос.

Интересная программа ждет жителей Самары. Музей Эльдара Рязанова 28 августа организует экскурсию по улицам города, посвященную звездам кинематографа в Самаре, и серию кинопоказов «Кино о кино». Вход на большинство мероприятий бесплатный.

Словом, все самое интересное ждет любителей кино 27 августа. В этот день не забудьте поздравить работников киноиндустрии. Ведь не только благодаря актерам, но и тем, кто находится за камерой и трудится в студии, нам и по сей день интересно ходить в кинотеатры.