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Агата Муцениеце рассказала, как справилась с кризисом при разводе с Прилучным
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, как справилась с кризисом при разводе с Прилучным
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 26 августа. Известная артистка и телеведущая Агата Муцениеце рассказала о кризисе, с которым столкнулась при разводе с известным актером Павлом Прилучным.

Скандальный развод звездной пары состоялся прошлым летом. Как выяснилось, актриса долгое время переживала из-за семейного краха, ей было сложно смириться с предательством любимого человека.

После разрыва с Прилучным она с головой погрузилась в новые проекты. Муцениеце стала активно раскручивать свои YouTube-каналы, где обсуждает со звездами их расставания и нюансы материнства. Особое значение для нее имеет шоу MamBook, поскольку там гости рассказывают, как справляться с кризисными ситуациями.

В одном из выпусков Муцениеце рассказала, как аудиокнига по психологии помогла ей пережить болезненное состояние. Зачастую она слушала советы в машине, во время пути.

«Автор говорил о том, что людям посланы какие-то испытания для того, чтобы их с достоинством пройти и не потерять веру в любовь, в людей, в себя. Остаться верными истинам, которые в нас вкладывают родители. Если ты это с достоинством проходишь, то тебя судьба потом награждает», — рассказала звезда сериала «Закрытая школа».

Эксперт объяснял, что необходимо отпускать свои обиды и не держать в себе. По словам психолога, необходимо прощать своих обидчиков, а всю любовь отдавать окружению.

«Я прям вспарила, когда это услышала. Понимала, что где-то на подсознательном уровне все чувствовала, но не получалось это воплотить. Какая-то злоба, обида были», — призналась Муцениеце.

Несмотря на размолвку между супругами, звезда сериала «Мажор» проводит много времени с их общими детьми. Недавно Прилучный умили фанатов фотографией, на которой он с наследниками позирует в одинаковых купальных нарядах.

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развод прилучный муцениеце
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