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Северный альянс Афганистана и талибы подписали соглашение о ненападении

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:41
Армия
Северный альянс Афганистана и талибы подписали соглашение о ненападении
Global Look Press  /  Ajmal Kakar/XinHua

Исламабад, 26 августа. Представители сопротивления на севере Афганистана и боевики договорились не нападать друг на друга, сообщают СМИ.

Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) и движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) смогли договориться о ненападении, передает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

Стороны в ближайшее время объявят о результатах переговоров во время пресс-конференции. Встреча между альянсом и талибами проходила в городе Чарикар (провинция Парван). Предполагается, что соглашение позволит избежать столкновений между боевиками и ополчением в Панджшере.

Минобороны Турции накануне приняло решение эвакуировать из Афганистана всех турецких военнослужащих. Перед этим был проведен анализ сложившейся обстановки в центральноазиатской стране, уточнила Анкара.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан ненападение
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