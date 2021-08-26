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Киргизия в сентябре примет военные маневры стран ОДКБ «Рубеж-2021»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:31
Армия
Киргизия в сентябре примет военные маневры стран ОДКБ «Рубеж-2021»
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Москва, 26 августа. Армии стран ОДКБ проведут совместные маневры «Рубеж-2021» в Киргизии, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации.

Учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ состоятся на территории Киргизии. Маневры с 7 по 9 сентября пройдут на полигоне Эдельвейс.

Основной темой маневров станет уничтожение незаконного вооруженного формирования, которое вторглось на территорию страны, входящей в состав ОДКБ. Тренироваться будут войска России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее анонсировал участие ударных роботов на предстоящих учениях «Запад-2021». В РФ уже ведется серийное производство беспилотных комплексов, способных участвовать в боевых операциях.

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учения одкб рубеж-2021
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