ЦБ РФ озвучил источник финансирования выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Москва, 26 августа. Социальные выплаты пенсионерам, а также военным, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, сообщили в Банке России.

Таким образом, финансовая поддержка не отразиться на монетарной политике, сообщил регулятор. Использование данной части доходов на расходы этого года является частью конфигурации бюджетного правила регулятора, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей всем военнослужащим, сотрудникам силовых структур, а также курсантам военных училищ. Также глава государства своим указом объявил выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, пишет ФАН.

Политолог Алексей Макаркин назвал указанные выплаты сигналом о нормализации и улучшении ситуации. Это ответ на запрос общества на возврат к привычной жизни, приводит его мнение INFOX.