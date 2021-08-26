Израиль заявил о готовности к атаке на Иран после инцидента с Mercer Street

Тель-Авив, 26 августа. Министр обороны Израиля Бени Ганц обвинил Иран в атаке на нефтяной танкер Mercer Street в конце прошлого месяца и заявил о готовности его страны в одиночку принять военные меры против Исламской республики. Это заявление прозвучало на фоне первого визита нового премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.

Defense Min. Benny Gantz tells 60 foreign ambassadors that Israel 'has options for action, and has known to act against Iran in the past.' https://t.co/hZg4vuVzV9 — Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) August 25, 2021

«По нашим оценкам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), использованный в атаке на Mercer Street, был запущен с территории Ирана с одобрения его руководства», — сказал Ганц в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Израиль располагает необходимыми средствами для удара по Исламской республике с целью прекращения ее ядерной программы и «без колебаний сделает это», если в будущем возникнет такая необходимость.

Ранее Ганц уже выступал с подобными заявлениями, призывая также мировое сообщество оказать давление на Тегеран, чтобы «остановить иранскую агрессию».

Нефтяной танкер Mercer Street, управляемый израильской компанией, 29 июля был поражен ударом БПЛА у берегов Омана. В результате погибли два человека — граждане Великобритании и Румынии. Вашингтон, Лондон и Тель-Авив обвинили в атаке Тегеран, однако до сих пор ни одна сторона не привела каких-либо доказательств в подтверждение своих заявлений. Иран при этом отверг причастность к происшествию.

#Iran the Existential Threat.

Benny Gantz: UAV used in Mercer Street attack launched from Iranhttps://t.co/dEMhUJpleg — NYCREMilton (@NYCREMilton) August 25, 2021

Череда атак на грузовые корабли в регионе началась после выхода экс-президента США Дональда Трампа из ядерной сделки в 2018 году, а в последние месяцы такие нападения заметно участились.

В частности, Тегеран обвинялся и в захвате танкера Asphalt Princess у берегов ОАЭ через несколько дней после атаки на Mercer Street.

С начала этого года произошло еще несколько подобных инцидентов: например, атака на грузовые суда Helios Ray и Hyperion Ray в Оманском заливе в феврале и апреле, а также ракетный удар по контейнеровозу LORI, шедшему в Индию через акваторию Аравийского моря в марте. Все корабли принадлежали израильским компаниям.

.@netanyahu says it’s clear the attack on Helios Ray in Gulf of Oman was Islamic Republic’s doing.“It' #Israel's greatest enemy & we are beating it in the whole region. The Iranians will not have nuclear weapons, with or without an agreement.”He said it to @POTUS, too.#IranTruth pic.twitter.com/7OfDwRQNrg — IranTrue (@iran_true) March 1, 2021

Целями ударов становились также иранские суда. В апреле Тегеран подтвердил информацию о взрыве на борту торгового корабля Saviz в южной части Красного моря.

Помимо этого, в марте в Средиземном море подвергся атаке иранский грузовой корабль Shahr-e Kord, следовавший в Европу. Вину за эти происшествия Тегеран возложил на Тель-Авив.