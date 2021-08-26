Жестокое убийство школьницы стало поводом для проверки в отношении главы тюменского СК

Тюмень, 26 августа. Служебная проверка назначена в отношении главы управления СК по Тюменской области Александра Кублякова. Поводом для этого стало расследование убийства восьмилетнего ребенка.

По данным СК РФ, проверку проведут в связи с неэффективностью организованного процесса расследования. Председатель ведомства направил в регион опытных следователей и криминалистов. Они будут расследовать безвестное исчезновение восьми детей в разное время.

Ранее предполагаемый убийца школьницы признался, что изнасиловал ее перед смертью. По словам подозреваемого, утром, 30 июня, он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увидел на лестнице школьницу и заманил в квартиру. После этого злоумышленник связал ребенка скотчем, надругался и задушил.