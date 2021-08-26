Российский кардиолог назвал эффективный способ избавления от повышенного холестерина

Санкт-Петербург, 26 августа. Выполнение физических упражнений способствует снижению уровня холестерина. Особую пользу несут велопрогулки и занятия на велотренажерах.

Велотренировки могут быть полезны для пациентов с повышенным уровнем холестерина. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» заявил врач-кардиолог, клинический фармаколог Юрий Мещеряков.

«Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере — это не просто совет, а фактически медицинское назначение», — объяснил он.

По словам медицинского специалиста, физическая активность может быть более полезна, чем лекарства. Упражнения на велотренажерах, при условии сочетания с правильной диетой, могут снизить уровень холестерина примерно на 30%.

Пациентам с высоким уровнем холестерина рекомендуется отказаться от продуктов с твердыми жирами, считает диетолог Дюрдане Кескинер. К числу таких продуктов относят сосиски, колбасы и фастфуд.