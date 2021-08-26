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В Приморье впервые сделали операцию по пересадке донорских почек
Общество
В Приморье впервые сделали операцию по пересадке донорских почек
instagram.com  /  Городская больница им. С.Н. Гринберга

Донорские почки были впервые пересажены двум пациентам в Приморье. Ранее такие операции в регионе никогда не проводились. Трансплантации успешно осуществили вчера, 25 августа, а Приморский край стал вторым регионом, где проводят такие важные и сложные операции, сообщает ИА PrimaMedia.

Оба пациента после операции чувствуют себя хорошо и удовлетворительно перенесли процедуру. Сейчас за их состоянием внимательно следят медики. Органы для трансплантации они получили от скончавшихся доноров. Отметим, что во время операций приморских медиков поддерживал московский хирург Денис Куковякин.

Подготовка к осуществлению таких операций в регионе началась еще в прошлом году. Так, был оснащен соответствующим оборудованием Центр трансплантации и органного донорства, расположенный на базе Приморской краевой клинической больницы №1. Кроме того, в начале 2021 года группа врачей прошла соответствующее обучение в Москве.

На сегодняшний день более 30 человек в Приморском крае ожидают трансплантацию почки. В общей сложности более 450 трудоспособных приморцев имеют проблемы с почками, более 100 из них нужна пересадка почки.

Важно, что развитие медицины в регионе — одна из ключевых задач государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Ранее сообщалось, что британские ученые узнали, как сократить детскую смертность от малярии в Африке.

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операция здоровье врачи почки хирургия
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