Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 13:27
13:26
Шоу-бизнес
«Отпетые мошенники» назвали причину распада
13:24
Политика
Сенатор Пушков высмеял Украину за оценку ущерба от потери Крыма
13:24
Политика
Песков разъяснил указ Путина о приеме на службу чиновников с двойным гражданством
13:23
Экономика
Кремль объявил об очном участии Путина в пленарном заседании ВЭФ
13:17
Экономика
Отказ от долгосрочных контрактов ударил по энергобезопасности ЕС
13:16
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и врио главы Северной Осетии
13:14
Происшествия
В Самарской области рыбака утопил собственный автомобиль
13:14
Общество
Камера, мотор, снимаем! 27 августа отмечаем День российского кино
13:13
Политика
Песков заявил, что Россия работает над вопросом о приеме желающих покинуть Афганистан
13:13
Спорт
Российские города запустили обратный отсчет до чемпионата мира по волейболу
Все новости

Нутрициолог Анна Белоусова развенчала главный миф о грибах и грибных блюдах
Общество
Нутрициолог Анна Белоусова развенчала главный миф о грибах и грибных блюдах
pixabay.com  / 

К концу лета в нашей стране наблюдается традиционный пик грибного сезона, когда россияне стараются собрать и заготовить впрок как можно больше свежих грибов. Поэтому как никогда актуальной на этом фоне выглядит памятка Роспотребнадзора, напоминающая главные правила безопасности.

Так, в сообщении федерального ведомства сказано, что при сборе грибов следует как можно дальше держаться от загрязненных выбросами дорог и магистралей, выбирая по возможности экологически чистые районы. А тем, кто решается купить свежие грибы в магазине или торговой лавке, советуют помнить о гигиене и тщательно промывать продукт перед заготовкой или употреблением в пищу.

О том, кому стоит осторожничать с грибами в рационе, ФАН решил узнать у российского врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

Во-первых, эксперт подчеркивает один из советов ведомства, который гласит, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от грибов и грибных блюд. Из-за особенностей здоровья такое лакомство может послужить причиной тяжелого пищевого отравления. При этом опытный диетолог развенчивает главный миф, в который продолжают верить даже люди со здоровым ЖКТ.

«Это не тяжелый продукт. Белок грибов вообще-то практически приравнивается к белку мяса. <…> Самое главное — как их правильно переработать. Если вы грибы пожарили на масле, то это будет тяжелый продукт, скорее, из-за масла. А если грибы потушены в деревенской печи или духовке, то это совершенно другое дело. Жюльен, простите, едят не только во Франции. Поэтому в плане тяжести грибов надо бояться именно людям, у которых панкреатит, гастрит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в обострении, а также хроническое заболевание кишечника», — утверждает Анна Белоусова.

Нутрициолог Анна Белоусова развенчала главный миф о грибах и грибных блюдах
pixabay.com  / 

Конечно, для людей с подобными проблемами, а также для детей до трех лет грибные блюда не должны быть постоянной частью рациона. Однако быть с продуктом максимально осторожными, по словам специалиста, стоит совсем другой группе населения.

«Есть такое заболевание, как подагра, про него мало кто знает. И есть такая вещь, как повышение уровня мочевой кислоты в крови. Тогда грибы являются блюдом для, скажем так, праздников. Есть их постоянно ни в коем случае нельзя. В грибной сезон таким людям надо грибы заготавливать — сушить, морозить, консервировать — но при этом помнить о том, что каждый день это [есть] ни в коем случае нельзя», — заключает нутрициолог.

Ранее Анна Белоусова заявила, что собранные на природе грибы, полежавшие больше двух часов, становятся ядовитой пищей. Эксперт поделилась главными правилами сбора и заготовки свежих грибов, а также рассказала, как выбрать качественные грибы в магазине.

Нутрициолог Анна Белоусова развенчала главный миф о грибах и грибных блюдах
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Нутрициолог Анна Белоусова развенчала главный миф о грибах и грибных блюдах
здоровье роспотребнадзор грибы белоусова диетолог полезное питание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru