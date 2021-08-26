Нутрициолог Анна Белоусова развенчала главный миф о грибах и грибных блюдах

К концу лета в нашей стране наблюдается традиционный пик грибного сезона, когда россияне стараются собрать и заготовить впрок как можно больше свежих грибов. Поэтому как никогда актуальной на этом фоне выглядит памятка Роспотребнадзора, напоминающая главные правила безопасности.

Так, в сообщении федерального ведомства сказано, что при сборе грибов следует как можно дальше держаться от загрязненных выбросами дорог и магистралей, выбирая по возможности экологически чистые районы. А тем, кто решается купить свежие грибы в магазине или торговой лавке, советуют помнить о гигиене и тщательно промывать продукт перед заготовкой или употреблением в пищу.

О том, кому стоит осторожничать с грибами в рационе, ФАН решил узнать у российского врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

Во-первых, эксперт подчеркивает один из советов ведомства, который гласит, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от грибов и грибных блюд. Из-за особенностей здоровья такое лакомство может послужить причиной тяжелого пищевого отравления. При этом опытный диетолог развенчивает главный миф, в который продолжают верить даже люди со здоровым ЖКТ.

«Это не тяжелый продукт. Белок грибов вообще-то практически приравнивается к белку мяса. <…> Самое главное — как их правильно переработать. Если вы грибы пожарили на масле, то это будет тяжелый продукт, скорее, из-за масла. А если грибы потушены в деревенской печи или духовке, то это совершенно другое дело. Жюльен, простите, едят не только во Франции. Поэтому в плане тяжести грибов надо бояться именно людям, у которых панкреатит, гастрит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в обострении, а также хроническое заболевание кишечника», — утверждает Анна Белоусова.

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Конечно, для людей с подобными проблемами, а также для детей до трех лет грибные блюда не должны быть постоянной частью рациона. Однако быть с продуктом максимально осторожными, по словам специалиста, стоит совсем другой группе населения.

«Есть такое заболевание, как подагра, про него мало кто знает. И есть такая вещь, как повышение уровня мочевой кислоты в крови. Тогда грибы являются блюдом для, скажем так, праздников. Есть их постоянно ни в коем случае нельзя. В грибной сезон таким людям надо грибы заготавливать — сушить, морозить, консервировать — но при этом помнить о том, что каждый день это [есть] ни в коем случае нельзя», — заключает нутрициолог.

Ранее Анна Белоусова заявила, что собранные на природе грибы, полежавшие больше двух часов, становятся ядовитой пищей. Эксперт поделилась главными правилами сбора и заготовки свежих грибов, а также рассказала, как выбрать качественные грибы в магазине.