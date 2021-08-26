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Украина нашла способ ввести санкции против немецкого оператора «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:38
Политика
Украина нашла способ ввести санкции против немецкого оператора «Северного потока — 2»
Nord Stream 2 / Axel Schmidt  /  Axel Schmidt

Киев, 26 августа. Киев будет продвигать идею о введении санкций в отношении немецкого оператора Nord Stream 2 AG, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, сертификация Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ идет вразрез с договоренностями, которые были заключены между Германией и США о вводе в эксплуатацию газопровода.

«Если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес назвал «Северный поток — 2» проектом будущего. Руководитель ведомства отметил, что с помощью этого проекта Европа сможет совершить энергетический переход.

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санкции украина сп-2
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