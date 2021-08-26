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Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы сознался в ее изнасиловании

  /   Обновлено: 26 августа 2021 12:41
Происшествия
Подозреваемый в убийстве тюменской школьницы сознался в ее изнасиловании
pxhere.com

Тюмень, 26 августа. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени, признался, что изнасиловал ее перед смертью.

По словам подозреваемого, утром 30 июня он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увидел на лестнице школьницу и заманил в квартиру. После этого злоумышленник связал ребенка скотчем, надругался и задушил.

Тело погибшей он хранил в холодильнике, а 17 августа сложил в коробку из-под бытовой техники и отнес в труднодоступное место у озера Оброчное, где его обнаружили поисковики.

В ближайшее время Следственный комитет планирует предъявить задержанному обвинение в убийстве малолетней, сопряженном с изнасилованием. Следствие просит суд заключить его под стражу.

Известно, что мужчина был женат и воспитывал двоих детей — девочку и мальчика, сейчас они живут с матерью в Нягани. Кроме того, он неоднократно менял документы по неустановленным причинам.

 

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тюмень подозреваемый убийство девочки
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