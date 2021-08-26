В Российском биологическом обществе предупредили о последствиях лесных пожаров

Бушующие в ряде регионов России пожары могут иметь опасные для людей последствия, которые проявятся через несколько месяцев. Об этом в интервью ФАН рассказала президент Российского биологического общества (РБО) Валерия Аверкиева.

«Самое неприятное начнется зимой, потому что шел низовой пал, выгорела вся кормовая база. Медведи сейчас подберут все, что они смогут найти — падаль какую-то на пожарище съедят, потом она закончится, — пояснила собеседница агентства. — Но медведям надо хорошо наесться травы и орехов перед тем, как в спячку ложиться. А этого нет».

Президент РБО отметила, что с наступлением холодов ситуация с пищей для диких животных в зоне пожаров будет ухудшаться.

«Другие хищники тоже будут иметь большие проблемы. Думаю, что там сильно пострадала популяция грызунов, которые являются пищевой базой для большей части хищников», — добавила Аверкиева.

Собеседница ФАН сообщила, что представители Российского биологического общества планируют вдали от населенных пунктов оборудовать зимой специальные прикормочные площадки: это позволит защитить жителей от незваных гостей. Но решение этого вопроса будет зависеть от согласования с местными властями и наличия необходимых ресурсов.

За последние сутки специалисты ликвидировали в регионах России 111 лесных пожаров на площади 4 826 гектаров. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. При этом продолжаются работы в зоне возгораний общей площадью 626 870 гектаров. Большинство горящих лесов находятся в Якутии.

Ранее президент РБО Валерия Аверкиева в интервью ФАН рассказала об инициативе активистов общества по организации полевого госпиталя для пострадавших во время пожаров животных. Волонтеры подготовили необходимое оборудование, транспорт и материалы, но столкнулись с проблемой транспортировки груза из Москвы: полеты гражданской авиации в регион ограничены.

По информации пресс-службы МЧС, ведомство так же не может помочь активистам с перевозкой.