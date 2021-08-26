Глава парламента Ливии сообщил о возможном роспуске переходного правительства

Бенгази, 26 августа. Палата представителей лишит вотума доверия переходное Правительство национального единства (ПНЕ), если кабмин не явится на следующее заседание. Об этом заявил председатель законодательного органа Агила Салех в интервью телеканалу Al Hadath.

Сессия назначена на 30 августа. Депутаты ожидают прибытия министров, чтобы призвать их к отчету.

Агила Салех подтвердил, что к работе правительства накопилось немало претензий. Вызывает недоумение проект бюджета, сумма которого явно завышена. Кроме того, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба выделил вооруженным формированиям средств больше, чем Ливийской национальной армии.

Политик также обвинил кабмин в неспособности объединить госучреждения, обеспечить потребности граждан и добиться национального примирения.

Он добавил, что парламент на следующей неделе поставит вопрос о будущем ПНЕ. Депутаты намерены выяснить причины неудач в работе исполнительной власти. После ответа министров законодатели примут окончательное решение.

«Палата представителей лишит вотума доверия временное Правительство национального единства, возглавляемое Абд аль-Хамидом Дабибой, если оно не явится на допрос», — заявил Салех.

Глава парламента указал и на провал ПНЕ в объединении военного ведомства. Он подчеркнул, что армия до сих пор разделена. Кабмин не торопится решать этот вопрос. Кандидатура на пост главы минобороны еще не представлена.

«Палата представителей оказала доверие Дабибе как премьер-министру, а не как министру обороны», — добавил политик.

Единственная сторона, способная урегулировать ситуацию, — Совместный военный комитет «5 + 5». Однако его деятельность сталкивается с препятствиями.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Салех указал, что обстановку усложняет вмешательство Анкары. Желание Эрдогана оставить под своим контролем западный регион страны создало хаос на ливийской политической арене.

«Ранее мы просили о необходимости вывода этих (турецких. — Прим. ФАН) сил и непризнания соглашения, заключенного бывшим Правительством национального согласия с Турцией, потому что оно не было представлено в Палату представителей для утверждения», — сказал глава парламента.

Однако, по словам Салеха, нынешняя исполнительная власть не прислушалась к этому требованию.

«Многие государства призывают к эвакуации иностранных сил. Но наше новое правительство, включая Президентский совет, не объявляло открыто о выводе контингентов», — отметил он.

Глава парламента выразил недоумение от того, что Дабиба не возразил министру обороны Турции Хулуси Акару. Последний заявил, что их силы не считаются в Ливии иностранными. Салех уверен, что правительство должно вмешаться, потому что присутствие этих войск представляет угрозу суверенитету страны.

На днях 29 депутатов от региона Киренаика призвали отозвать вотум доверия у ПНЕ. Они обвинили действующее правительство в том, что оно не оказывает услуги ливийскому народу и растрачивает миллиарды из госказны за рубежом. Дабиба, по их словам, не придерживается «дорожной карты», предусмотренной в политическом соглашении.