Риелторы готовятся к новым ценам на недвижимость

Программа льготной ипотеки для семей продлена до конца 2023 года. Спрос на квартиры растет. Какие нас ждут изменения, в каких сегментах жилье подорожает, а в каких может подешеветь? В этом разбирался Лайф.

На первичном рынке недвижимости осенью сохранится высокий спрос, а цены продолжат расти. Такой прогноз сделал руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Эксперт считает, что цены будут расти. Крупные девелоперы субсидируют ставки по ипотеке, тем самым создавая выгодные условия для покупателей. Дополнительный интерес к покупке жилья стимулирует постепенное увеличение ключевой ставки Центральным банком. Люди хотят успеть купить недвижимость, пока она в очередной раз не подорожала.

«Скачкообразный рост цен сместил спрос с Москвы не только на Подмосковье, но и на более дальние регионы Центральной России. В частности, на Рязанскую область. Многие москвичи приобретают недвижимость в регионах, которые обладают хорошим инвестиционным потенциалом и расположены относительно недалеко от столицы. Там льготная ипотека более актуальна, поскольку цены на недвижимость ниже, чем в Москве, и лимит 3 млн рублей не отсекает предложение. Поэтому на первичном рынке программа льготной ипотеки будет поддерживать спрос», — считает руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Терехова сообщает, что высокая стоимость новостроек связана с подорожанием стройматериалов, проектным финансированием и высоким спросом в период действия «неурезанной» льготной ипотеки. Сейчас спрос начинает смещаться в сторону вторичного жилья, это дает возможность купить уже готовую квартиру для быстрого заселения, а не ждать, когда объект сдадут.

«По нашей статистике, с момента отмены основной льготной программы по ипотеке количество сделок по государственной поддержке снизилось в семь раз, а по ипотеке в целом — в четыре раза. Средний метраж покупаемых квартир падает. В некоторых районах Москвы, преимущественно представленных вторичной недвижимостью, спрос на новостройки разогнал цены на вторичке минимум на 40% за прошедший год. Покупателей, претендующих на семейную ипотеку, все же мало. Существует много условий о прописке детей, общей площади на человека в семье на текущий момент и так далее. Девелоперы вынуждены сокращать площадь предлагаемых квартир в новостройках и создавать ипотечные программы на 30–50 лет, чтобы найти покупателей», — рассказала директор по маркетингу компании «3-RED» Мария Хурамшина.

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Мария Хурамшина считает, что резкого падения стоимости на новостройки ждать не стоит. Но динамика в сторону снижения стоимости квадратного метра вероятна. Население по-прежнему вкладывает рубли в квартиры, считая этот вариант хорошей инвестицией в будущее.

По мнению заместителя директора по продажам ГК «Гранель» Сергея Нюхалова, все больше на спрос будет влиять семейная ипотека. С июля она охватывает семьи и с одним ребенком. Интерес к госпрограмме заметно растет из-за новых, более интересных условий.

Директора департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома считает, что сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы осенью цены на вторичное жилье кардинально изменились.

Он отметил, что последние несколько месяцев потенциальный спрос (количество звонков, поступающих в компанию) и актуальный спрос (количество авансов, вносимых за покупку вторичного жилья) остаются примерно на одном уровне. Соответственно, изменений по ценам также не ожидается.

«Подъем ключевого показателя ЦБ РФ, по нашим наблюдениям, пока не отразился сильно на процентах по ипотечным ставкам. Покупатели активно приобретают недвижимость в кредит, что поддерживает уровень цен. При этом на вторичном рынке столицы также наблюдается дефицит ликвидного предложения, то есть качественных объектов, которые выставляются по незавышенной стоимости относительно рынка. После прошлогоднего ажиотажного скачка спроса экспозиция во вторичном сегменте жилья восстанавливается крайне медленно. Таким образом, наш основной прогноз на осень — цены на вторичную недвижимость останутся на нынешнем уровне», — пояснил Сергей Шлома.

Анна Терехова считает, что так как растет спрос, то и во вторичном сегменте скоро будет подниматься стоимость. Осенью 2021 года она ожидает стабильных цен с возможным небольшим ростом на первичном рынке и более значительным — на вторичном.

«Факторы, влияющие на стоимость жилья, все те же: рост цен на сырье на мировых рынках, инфляция, волатильность валют, а также высокий спрос при ограниченном предложении. С начала этого года цены в среднем выросли примерно на 13%, в совокупности с начала кризиса — примерно на 25%. По сути, мы видим, что рост цен замедлился, но стоимость жилья пока продолжает расти. Думаю, что осенью особых изменений ждать не стоит. Рынок вполне стабилен, спрос снижается, но пока еще достаточно высокий. До конца года все эти тренды останутся неизменными. Прогнозировать какие-либо изменения пока рано, скорее всего, это произойдет не раньше середины 2022 года», — считает руководитель отдела продаж СЗ «Катуар девелопмент» Оксана Федосеева.

Тренды на рынке недвижимости задают новостройки, за ними подтягивается вторичка. Сильнее всего растут в цене объекты бизнес-класса, в том числе апартаменты.

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