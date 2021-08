Беннет попытается отговорить Байдена от возобновления ядерной сделки с Ираном

Вашингтон, 26 августа. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 26 августа в 18:30 по московскому времени. Главной темой обсуждения станет возобновление ядерной сделки с Ираном.

Поездка в США — первый зарубежный визит Беннета после его вступления в должность. Он намерен обсудить с американским лидером военную помощь Израилю, безвизовый режим, пандемию коронавируса, климат и экономические вопросы.

«В США новое правительство, также новое правительство и в Израиле. Я привез с собой из Иерусалима новый дух сотрудничества, и это основано на особых и длительных отношениях между двумя странами», — заявил премьер перед взлетом.

В течение 25 августа Беннет встретился с американским министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном. Израильский премьер неоднократно заявлял, что он является противником возобновления ядерной сделки между Ираном и группой «5+1». В своем кабинете министров чиновник подчеркивал, что он считает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) изжившим себя и более «не имеющим отношения к тем, кто когда-то считал его актуальным».

President Joe Biden and Israeli PM Naftali Bennett will seek to reset tone of US-Israel ties in their first White House meeting and find common ground on Iran despite differences on how to deal with its nuclear deal https://t.co/FiCijDPwfh — TRT World (@trtworld) August 26, 2021

В то же время Соединенные Штаты, по крайней мере, официально, стремятся свернуть иранскую ядерную программу и декларируют желание добиться этого дипломатическим путем.

«Мы очень четко даем понять, что по-прежнему в наших национальных интересах — стремление к взаимному возвращению к соблюдению СВПД», — сообщал представитель Госдепа Нед Прайс.

Беннет, в свою очередь, намерен предоставить Байдену новую стратегию противодействия Ирану, которая включит в себя укрепление отношений с некоторыми арабскими странами и продолжение диверсий на иранских ядерных объектах.

«То, что нам нужно сделать, и то, что мы делаем — это формирование региональной коалиции нас и разумных арабских стран для отражения и блокирования экспансии [Ирана] и [его] стремления к господству», — заявил он в интервью The New York Times.

As Biden seems interested in retreating from region, Israeli PM Naftali Bennett signals he wants to build a Middle East NATO with moderate Sunni Arab countries to counter rising Iran threat https://t.co/Z1gCOhgzev — Daniel Ch (@DanielChgel) August 26, 2021

Фон встречи

Нафтали Беннет занял премьерскую должность в июне после того, как ему удалось собрать парламентскую коалицию из восьми партий. Шаткий союз во многом мотивировался желанием отстранить от власти предыдущего премьера — Биньямина Нетаньяху. Предпосылкой к нестабильности данного объединения является его состав — от еврейских ультранационалистов до исламистской фракции. Через два года на место Беннета встанет Яир Лапид, вошедший в коалицию во главе партии «Еш Атид».

Воспрепятствование израильского руководства возобновлению СВПД связано со сложными взаимоотношениями между ним и Ираном. Дело в том, что с 1979 года Тегеран проводит курс на экспорт исламской революции и Израиль в его понимании является главным препятствием для реализации данной цели на Ближнем Востоке. Вокруг еврейского государства — на территории Ливана и Сирии — действуют проиранские группировки, в том числе и «Хезболла», обладающая более чем стотысячным арсеналом ракет.

IDF released an updated intelligence assessment that said that the Lebanon-based Hezbollah terror group has an arsenal of between 130,000-150,000 rockets and missile and could launch some 3,000 projectiles a day for at least a week should fighting break out. pic.twitter.com/23edzOBe6H — Vlad (@vv1968) August 11, 2021

Ввиду этого для Израиля не столь важно, появится ли у Ирана ядерное оружие, ведь он и так представляет из себя «смертельную угрозу». В то же время провал попыток возобновить СВПД сохранит санкции, действующие против Ирана и бьющие по его экономике.

Напряжение между двумя странами постоянно поддерживается за счет инцидентов в Индийском океане: иностранные коммерческие суда, в том числе и израильские, подпадают под удары беспилотников, ракет и водолазных команд. Международное сообщество обвиняет в агрессии Иран, который, в свою очередь, отрицает собственную причастность к происходящему.

2 crewmen slain in strike on Israeli-operated ship; Jerusalem blames Iran | The Times of Israel https://t.co/UuK6GJ3jFP — 75338 (@Traveledfarwest) August 22, 2021

СВПД был сформулирован в 2015 году при участии Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС и США. В соответствии с документом Иран обязался свернуть программу создания ядерного оружия в обмен на снятие западных санкций.

В 2018 году при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты вышли из соглашения и ввели повторные ограничения в отношении Тегерана. После неудачных попыток привлечь США за стол переговоров при помощи европейских стран иранское руководство объявило себя освобожденным от соглашения и возобновило ядерные исследования.