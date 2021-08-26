Фонд Белля может стать нежелательным вслед за «Немецко-русским обменом»

В Екатеринбурге отказались от тренинга для журналистов после публикаций в прессе о связи организаторов с Фондом Генриха Белля. ФАН изучил историю фонда и убедился, что настороженное отношение к НКО обосновано. По мнению редакции, фонд имеет все признаки нежелательной организации.

Филиал Музея истории Екатеринбурга, «Дом Маклецкого», отказался от идеи провести тренинг «Это было в новостях?» для молодых журналистов 27-29 августа. Участников обещали научить разбираться в новостях и выявлять фейковые данные.

Организатором мероприятия, согласованного с городским управлением культуры, выступила сеть молодежных проектов «Пространство политика». Telegram-канал «УРАЛLIVE» и ИА Regnum выяснили, что организация получает средства от немецкого Фонда имени Генриха Белля, и выразили беспокойство в связи с тем, что в обучении молодых журналистов приняла участие иностранная структура с сомнительной репутацией. В мэрии Екатеринбурга пояснили, что организатор тренинга — российская сеть «Пространство политика» — не уведомило Музей истории о партнерстве с зарубежным фондом. До выявления обстоятельств проведение мероприятия отложено.

О деструктивной работе Фонда Белля в апреле текущего года заявлял председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев на встрече с послом ФРГ Гезу Андреасом фон Гайром. Пискарев отметил многолетнее вмешательство во внутренние дела России ряда германских неправительственных организаций. Структуры были замечены в попытках оправдать террористическую деятельность, противодействовать проектам РФ по линии топливно-энергетического комплекса, продвижении националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодежи, а также в искажении истории, в том числе событий времен Великой Отечественной войны. Три из них — «Форум русскоязычных европейцев», «Немецко-русский обмен» и Центр либеральной современности — в мае 2021-го были признаны нежелательными, однако Фонд имени Генриха Белля продолжил свою работу.

«Зеленое движение» и «политическая сеть»

Организация имени немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Белля была основана в Германии в 1996 году. Фонд представлен во всех федеральных землях ФРГ, а также имеет свыше 30 международных офисов в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке и Ближнем Востоке. С 2002 года филиал организации работает и в Москве, однако его влияние распространяется далеко за пределы столицы. В 2017 году Минюст констатировал: Фонд Белля — один из основных спонсоров НКО-иноагентов по всей России.

Фонд финансирует немецкое правительство, а также страны Евросоюза. Несмотря на статус неправительственной, организация тесно связана со структурой политической партии ФРГ «Союз 90/Зеленые».

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Фонд Белля позиционирует себя как «зеленое политическое движение» и международную политическую сеть. Его представители активно занимаются вопросами гражданского общества в политике, участвуют в конференциях и переговорах. Среди главных принципов организации заявлены демократия, в том числе гендерная, при этом Фонд Белля критически относится к состоянию прав человека в России.

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Переписать историю

За время работы в РФ Фонд Генриха Белля неоднократно попадал в скандалы. В 2004-2005 гг. среди российских школьников прошел ХII конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век». Старшеклассникам предлагали описать, как общество противостоит «государственному диктату», и переосмыслить значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Мы надеемся, что участники конкурса посвятят свои исследования по теме «Цена победы» судьбе обычного человека, обратят свое внимание на тех, кому победа принесла не только радость освобождения, но и новые страдания», — подчеркнули организаторы.

Конкурс проводил «Международный мемориал»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) совместно с красноярским отделением (входит в структуру международного общества «Мемориал») при финансовой поддержке Евросоюза. Как отмечается на сайте «Международного мемориала», партнером конкурса выступает Фонд Генриха Белля.

Об отношении функционеров НКО к роли СССР во Второй мировой можно судить по выступлению координатора программы «Демократия» Фонда Белля Нурии Фатыховой. В 2017 году женщина выступила в Москве с лекцией «Два послевоенных мира, две формы памяти: Германия и СССР».

«После войны в Германии трансформировалось понимание истории. С болью и сопротивлением, но Германия прошла через покаяние, заложив институты, способные сопротивляться опьянению нацизмом. В СССР, напротив, возник культ победы. И даже знание о до- и послевоенных репрессиях не привело к осмыслению этого опыта. Символ победы над нацизмом в послевоенные годы СССР погряз в антисемитизме, как бы обменявшись им с довоенной Германией», — говорится в анонсе мероприятия.

Цель — научить россиян определять гендер

Фонд Белля отстаивает права меньшинств. В 2016 году НКО совместно с ресурсом COLTA.RU запустило видеокурс и выпустило книгу «Гендер для чайников». Авторы отмечают, что проект поможет россиянам «найти свой «изм» и научиться ориентироваться в современном многообразии». Курс распространяет региональная платформа ВЕЦА — проект Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Это один из основных спонсоров НКО, выступающих за легализацию проституции и наркопотребления.

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Курс «Гендер для чайников» затрагивает не только проблемы самоопределения, но также вопросы феминизма и традиций в регионах, в том числе гендерных норм на Северном Кавказе.

Фонд Белля интересуется проблемами российских регионов и готов вкладывать деньги, чтобы получить нужные сведения. В 2018 году организация заявила об открытии новой программы «Исследования России», куратором стала вышеупомянутая Нурия Фатыхова. Организаторов интересовали политические, социокультурные и экономические процессы в РФ, приоритет отдавался региональным проектам и участникам.

Регионализм в России как мягкая форма сепаратизма интересует многие западные НКО. Как уже упоминалось выше, о культивировании сепаратистских настроений в России рядом германских организаций, в том числе Фондом Белля, заявлял Василий Пискарев.

Защитники женщин закрыли глаза на харассмент

Фонд Белля активно занимается гендерным равноправием. В июне 2021 года НКО опубликовало результаты исследования, продемонстрировавшие нехватку женщин-экспертов в российских медиа и пренебрежение феминитивами в прессе. Среди авторов идеи выступала Нурия Фатыхова.

Примечательно, что защита прав женщин отступила на второй план в истории с Павлом Андреевым, совладельцем регионального прозападного издания «7х7», которое являлось партнером Фонда Белля. В 2020 году его обвинила в домогательствах 22-летняя Софья Орлова из Сыктывкара.

Пострадавшая заявила, что функционеры фонда оказывали на нее давление, убеждая, что ее претензии не имеют оснований. Юрист фонда Генриха Белля Эрнест Мезак, помогавший Орловой консультациями, был уволен без объяснения причин, а три его доверителя по искам в ЕСПЧ разорвали контракты. Позже издание «7х7» также лишилось поддержки НКО.

«Сейчас Фонд имени Генриха Белля не работает с «7х7». На фоне разбирательств в «деле Андреева» организация не понесла никаких репутационных потерь», — заверили в организации.

Главная тема — экология

Одна из центральных тем публикаций Фонда Белля — экология и альтернативная энергетика. Это дает основание подозревать НКО в желании вытеснить Россию с рынков сбыта энергоносителей, в том числе европейских.

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В течение 21 года НКО возглавлял Ральф Фюкс, экс-сопредседатель партии «Зеленые». Фюкс также является сооснователем и директором Центра либеральной современности (ЦЛС, Zentrum Liberale Moderne GmbH, LibMod), в 2021 году признанного нежелательной организацией. Как отмечало Deutsche Wellе, «ни одна немецкая НКО не уделяла столько внимания российской экономике, а конкретно — топливно-энергетическому комплексу России, как LibMod». Ральф Фюкс от лица ЦЛС обвинял Россию в «разогреве» климатических изменений, призывая к «экологической трансформации». Кроме того, организация активно выступала против газопровода «Северный поток — 2».

Один из интересантов продвижения теории о губительном действии человечества на климат — Джордж Сорос. 10 лет назад наряду с другими богатейшими людьми мира финансист инвестировал средства в альтернативную энергетику.

Тема глобального потепления по-прежнему актуальна для Сороса. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году он заявил, что инвестирует сотни миллионов долларов в борьбу с изменением климата и «авторитарными правительствами». Известно, что Сорос поддерживает партию «Зеленые», называя их единственной последовательной проевропейской партией. Кроме того, он принимал участие в программах Фонда Белля. Таким образом, НКО может продвигать интересы американского финансиста наряду с другими аналогичными структурами, особенно учитывая интерес Сороса к идее свободы гендерной идентичности.

Немецкое НКО, Фонд имени Белля, проводит деструктивную работу в РФ, а его программы зачастую носят провокационный характер. Кроме того, деятельность фонда уже привлекала внимание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В связи с этим ФАН обращается в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании деятельности фонда нежелательной на территории РФ.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента