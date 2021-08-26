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Столб пепла высотой в три с половиной километра выбросил вулкан на Курилах
Видео

На острове Парамушир активизировался вулкан Эбеко. Извержение пеплом распространилось на десять километров к югу. В этом районе Курильских островов установлен оранжевый код опасности для местных авиалиний.

Выброс пепла не представляет угрозы для населения Северо-Курильска. Специалисты успокаивают жителей близлежащих населенных пунктов: пеплопада и запаха сероводорода не зафиксировано.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска, высота пеплового выброса составила до 3,7 километра над уровнем моря», — заявили эксперты.

По словам экспертов, извержение ждали с 2016 года. В это время активизировался вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах от Северо-Курильска. Один из 36 действующих вулканов является частью Курильского архипелага.

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