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Военный аналитик Кнутов объяснил, как Сирия научилась сбивать израильские ракеты
Новости Сирии
Военный аналитик Кнутов объяснил, как Сирия научилась сбивать израильские ракеты
youtube.com  /  Prt Scr / Юрий Котенок

Военный аналитик, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире медиацентра «Патриот» рассказал, почему сирийские расчеты ПВО наконец научились сбивать израильские ракеты. По словам эксперта, российское оружие, представленное в Сирии зачастую еще советскими модификациями, впервые объединили в единую управляемую сеть, которая сама принимает решения о поражении целей. Тем самым нивелируется роль человеческого фактора, в частности невысокого уровня подготовки местных расчетов.

— В Сирии сирийские расчеты ПВО вдруг начали сбивать израильские ракеты, что произошло? Они научились? Последняя атака израильтян провалилась — из 24 ракет сбили 22, 2 сами упали на территории Ливана. Раньше такого не получалось, что случилось?

— Мы восстановили те комплексы, которые изначально были в Сирии. Кое-что модернизировали, а главное: поставили автоматизированную систему управления, которая позволяет вести бой в автоматическом режиме. И это привело к тому, что подлетное и работное находится в автоматическом режиме, система реагирует быстрее. За счет использования автоматизированной системы модернизации старых советских комплексов получили такие результаты. Более того, там сейчас работают «Панцири», «Торы», вместе они составляют замечательный и надежный комплекс ПВО. «Панцирь» вообще считается в своем сегменте лучшим в мире.

— Поэтому с доминированием Израиля в сирийском воздухе покончено?

— Израиль ведет себя довольно подло, атакует Сирию из воздушного пространства Ливана, провоцируя международный скандал. Если Сирия начнет сбивать израильские самолеты в воздушном пространстве Ливана, на нее могут наложить дополнительные санкции. Но, в любом случае, сейчас система ПВО Сирии находится в хорошем состоянии и готова к отражению атак.

Напомним, сирийские системы ПВО российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожили 22 из 24 управляемых ракет, выпушенных истребителями ВВС Израиля по провинциям Риф Дамаск и Хомс 19 августа. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Ранее в эфире ФАН прошла пресс-конференция, посвященная военно-техническому форуму «Армия-2021».

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сирия израиль пво кнутов
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