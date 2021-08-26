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Политолог Молчанов назвал главную цель Зеленского при проведении парада независимости
Политика
Политолог Молчанов назвал главную цель Зеленского при проведении парада независимости
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 26 августа. Президент Украины Владимир Зеленский устроил военный парад в «день независимости» только ради симпатий со стороны националистов, заявил политолог Кирилл Молчанов.

По словам эксперта, глава государства сделал это вопреки своим словам, что до победы на востоке Украины военной технике на улицах Киева делать нечего. Соответствующим заявлением политолог поделился на пресс-конференции. Молчанов отметил, что два года назад Зеленский говорил о том, что никаких парадов проводить не надо, так как техника должна быть на территории Донбасса, а парад можно устроить только после победы. По его словам, глава государства «переобулся».

«Сейчас он решил перейти в глубокое внутренне переосмысление или перерождение и начал выбирать все более и более милитаристскую риторику», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Молчанов считает, что это не приведет к какому-то эффекту, так как президент избирался на одних лозунгах, на одной электоральной базе. Сейчас Зеленский начнет ретироваться на другую, уверен эксперт.

«Но для националистов, для ура-патриотов он никогда он не будет своим, он для них чужой, какой-то абсолютно чуждый политик… у них есть свои герои, которых они поддержат. С точки зрения электоральной базы это приведет его к политической катастрофе на следующих выборах, так как от своих людей он отвернулся, новых он избирателей не привлечет», — сказал Молчанов.

Ранее бывший посланник Киева в Амстердаме Всеволод Ченцов занял должность представителя страны при Евросоюзе по вопросам атомной энергии. Соответствующее решение принял украинский лидер.

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украина зеленский молчанов
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