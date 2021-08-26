Каспийскую флотилию окончательно перебазировали из Астрахани в Дагестан

Каспийск, 26 августа. Каспийская флотилия окончательно перебазирована из Астрахани в дагестанский Каспийск, сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов.

Во время первого этапа были перебазированы все вспомогательные силы, а на данный момент – уже и все основные суда, отметил он в эфире телеканала «Звезда». О том, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Дагестан стало известно в 2018 году. В Минобороны России отметили, что этот шаг позволит повысить мобильность сил.

Кроме этого, Тимур Иванов 26 августа сообщил, что МО РФ завершило полную вакцинацию всех военнослужащих и членов их семей. Сейчас уже подходит к концу ревакцинация, добавил он.