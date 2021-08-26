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Командование ВС США прорабатывает запасной план военной операции в Афганистане

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:48
Армия
Командование ВС США прорабатывает запасной план военной операции в Афганистане
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 26 августа. Командование Вооруженных сил США прорабатывает план военной операции на случай продления процедуры эвакуации граждан из Афганистана.

По данным пресс-службы Пентагона, миссия должна быть завершена уже в ближайшие дни. Соответствующее распоряжение военные получили от президента США Джо Байдена. В то же время, как отметил спикер минобороны Джон Кирби, специалисты ведомства «набрасывают» план на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее, как сообщает издание «Утро.ру», Москва организовала эвакуацию из Афганистана граждан России, стран ОДКБ, а также Украины. Для этих целей была сформирована авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов. Воздушные судна уже приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

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сша афганистан пентагон
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