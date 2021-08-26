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Пресс-секретарь Зеленского ответил на претензии к концерту тенора Бочелли в Киеве
Политика
Пресс-секретарь Зеленского ответил на претензии к концерту тенора Бочелли в Киеве
Global Look Press  /  Gianluca Moggi/LaPresse

Киев, 26 августа. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал скандал с концертом итальянского тенора Андреа Бочелли.

Исполнитель выступил в украинской столице 25 августа. Приуроченный к Дню независимости концерт был заявлен как бесплатный. Однако охрана пускала людей только по пригласительным, после чего недовольные столпились у Мариинского парка. Они выкрикивали «Ганьба!», что означает «Позор!».

Скандал из-за концерта Бочелли в Киеве вынудил офис Зеленского оправдываться. Слова пресс-секретаря приводит местное издание. По мнению Никифорова, благотворительный концерт не означает, что посмотреть его может каждый.

«Он был по приглашениям, а также гостей просили вносить добровольную плату на создание музея Ивана Марчука. Бесплатный, благотворительный не равно свободный для входа», — заявил он.

Посетители могли передать любую сумму в качестве благотворительного взноса за посещение концерта, пояснил пресс-секретарь. Никифоров также добавил, что не располагает информацией, сколько денег выделили на поведение выступления из бюджета.

Ранее житель Харькова в прямом эфире раскрыл правду о Дне независимости на Украине. На самом деле страна действует по указке иностранных государств, подчеркнул он.

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украина концерт никифоров
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