Киев, 26 августа. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал скандал с концертом итальянского тенора Андреа Бочелли.

Исполнитель выступил в украинской столице 25 августа. Приуроченный к Дню независимости концерт был заявлен как бесплатный. Однако охрана пускала людей только по пригласительным, после чего недовольные столпились у Мариинского парка. Они выкрикивали «Ганьба!», что означает «Позор!».

Скандал из-за концерта Бочелли в Киеве вынудил офис Зеленского оправдываться. Слова пресс-секретаря приводит местное издание. По мнению Никифорова, благотворительный концерт не означает, что посмотреть его может каждый.

«Он был по приглашениям, а также гостей просили вносить добровольную плату на создание музея Ивана Марчука. Бесплатный, благотворительный не равно свободный для входа», — заявил он.

Посетители могли передать любую сумму в качестве благотворительного взноса за посещение концерта, пояснил пресс-секретарь. Никифоров также добавил, что не располагает информацией, сколько денег выделили на поведение выступления из бюджета.

Ранее житель Харькова в прямом эфире раскрыл правду о Дне независимости на Украине. На самом деле страна действует по указке иностранных государств, подчеркнул он.