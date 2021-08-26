«Укроборонпром» провалил планы по сборке американских вертолетов UH-1 «Ирокез»

Киев, 26 августа. Специалисты предприятия «Укроборонпром» не смогли в намеченный срок приступить к сборке американских вертолетов UH-1 «Ирокез».

В публикации издания Defense Express говорится, что «лицензионную сборку» вертолетов должны были наладить на мощностях Одесского авиационного завода. Первый «Ирокез» планировали выпустить к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка вертолетов даже не начиналась.

В «Укроборонпроме» заявили, что машинокомплекты для вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, поэтому пришлось сдвинуть запланированные сроки начала работ.

Отметим, что UH-1 «Ирокез» производится фирмой Bell Helicopter Textron. Этот вертолет является одной из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Широкую популярность она получила в годы войны во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что попытки украинских властей реформировать концерн «Укроборонпром» приведут к полному краху оборонно-промышленного комплекса страны. Отмечалось, что Киев хочет создать девять независимых компаний.