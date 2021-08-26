Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 12:02
12:01
Общество
Медиагруппа «Патриот» начинает сотрудничество с изданием «MK в Крыму»
12:00
Общество
Успение 2021: история и традиции, Ореховый Спас, что можно и нельзя делать 28 августа
11:59
Происшествия
Британский министр заявил о возможном теракте в кабульском аэропорту
11:57
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 630 человек
11:57
Происшествия
Генподрядчик реконструкции театра в Саратове заплатит 20 млн рублей за попытку взятки
11:55
Наука
Японские ученые представили созданную на 3D-принтере говядину
11:54
Общество
Разработанный в МГУ «искусственный нос» сможет диагностировать заболевания
11:52
Общество
Грабители больше не смогут воспользоваться украденными телевизорами Samsung
11:51
Весь мир
Американские магазины сталкиваются с трудностями в закупке продуктов
11:50
Спорт
Капитан «Ак Барса» Зарипов завершит карьеру после окончания сезона-2021/22
Все новости

Оксана Самойлова похвасталась отдыхом с Джиганом на роскошной яхте
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова похвасталась отдыхом с Джиганом на роскошной яхте
instagram.com  /  @iamgeegun

Москва, 26 августа. Модель Оксана Самойлова отправилась в романтическое путешествие с рэпером Джиганом. Звезда провела для фанатов экскурсию по яхте, на которой отдыхает посреди Эгейского моря.

Звездная пара Джигана и Оксаны Самойловой продолжает наслаждаться летом в путешествии. Долгое время супруги отдыхали в компании детей на курорте Греции, однако последние недели августа влюбленные решили провести наедине. Для этого селебрити взяли в аренду роскошную яхту и отправились в Эгейское море. Недавно модель решила поделиться с поклонниками впечатлениями и показала в Instagram впечатляющие интерьеры лодки.

«Вторая палуба, где мы завтракаем, еще одна гостинная и еще каюты», — похвасталась Самойлова.

Модель также показала, как проводит время наедине с Джиганом. Так, недавно звезда попробовала свои силы в серфинге. Самойлова заявила, что смогла побороть свой страх воды, несмотря на панику и плохие навыки плавания. Модель также призналась, что впервые за долгое время провела отдых с мужем так, как мечтала.

Недавно стало известно, в какую сумму Джигану обошлось путешествие с семьей. Эксперт по туризму оценила роскошный отдых рэпера в компании жены и музыканта Филиппа Киркорова.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Оксана Самойлова похвасталась отдыхом с Джиганом на роскошной яхте
самойлова звезды джиган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru