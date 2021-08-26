Оксана Самойлова похвасталась отдыхом с Джиганом на роскошной яхте

Москва, 26 августа. Модель Оксана Самойлова отправилась в романтическое путешествие с рэпером Джиганом. Звезда провела для фанатов экскурсию по яхте, на которой отдыхает посреди Эгейского моря.

Звездная пара Джигана и Оксаны Самойловой продолжает наслаждаться летом в путешествии. Долгое время супруги отдыхали в компании детей на курорте Греции, однако последние недели августа влюбленные решили провести наедине. Для этого селебрити взяли в аренду роскошную яхту и отправились в Эгейское море. Недавно модель решила поделиться с поклонниками впечатлениями и показала в Instagram впечатляющие интерьеры лодки.

«Вторая палуба, где мы завтракаем, еще одна гостинная и еще каюты», — похвасталась Самойлова.

Модель также показала, как проводит время наедине с Джиганом. Так, недавно звезда попробовала свои силы в серфинге. Самойлова заявила, что смогла побороть свой страх воды, несмотря на панику и плохие навыки плавания. Модель также призналась, что впервые за долгое время провела отдых с мужем так, как мечтала.

Недавно стало известно, в какую сумму Джигану обошлось путешествие с семьей. Эксперт по туризму оценила роскошный отдых рэпера в компании жены и музыканта Филиппа Киркорова.