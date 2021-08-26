Ректор Бауманки не будет заставлять студентов прививаться

Москва, 26 августа. Ректор одного из самых известных известных московских ВУЗов — государственного технического университета имени Баумана — Анатолий Александров радикально высказался по поводу обязательной вакцинации сотрудников и учащихся.

«Я категорически против насилия в этом вопросе», — сказал он, беседуя с корреспондентом РИА Новости.

При этом корифей также отметил, что, согласно закону, прививку обязаны сделать преподаватели и другие сотрудники учебного заведения.

«У нас 90% преподавателей и сотрудников вакцинированы, мы коллектив защитили в этой ситуации», — подчеркнул он.

Ректор указал, что на сегодняшний день примерно четверть студентов Бауманки уже привиты. По его словам, первыми привили тех, кто учится на военной кафедре.

«В армии это обязательно. Часть ребят сами приняли решение и вакцинировались. Много ребят переболели и не заметили, мы это знаем вот почему: если вдруг один заболевший, мы группу переводим на дистант, они сдают тесты, и выявляются антитела. То есть мы знаем, что где-то еще 20% ребят переболели, не замечая этого», — пояснил Александров.

При этом, по мнению главы столичного вуза, непривитых студентов на обучение он также ждет и заставлять никто никого не будет.

«Мы не будем чинить никаких ограничений, но мы будем достаточно настоятельно убеждать, что вакцинироваться надо», — заявил он.

Ранее в Минобороны России завершилась вакцинация российских военнослужащих и членов их семей от COVID-19, о чем заявил замминистра обороны России Тимур Иванов во время форума «Армия-2021».