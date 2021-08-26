Звезда «Чародеев» Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

Москва, 26 августа. Известная российская актриса Екатерина Васильева отказалась от актерской карьеры и приняла монашеский постриг. Звезда фильма «Чародеи» вслед за своим сыном ушла в монастырь.

Артистка решилась на отказ от мирской жизни в возрасте 76 лет. О переменах артистки сообщила телеведущая и актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын – священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» – рассказала экс-ведущая программы «Жди меня».

Наследник звезды «Чародеев» много лет назад принял решение служить церкви. В настоящее время он занимает сан протоиерея и является настоятелем храма в Москве. Он женат на дочери известного скульптора Вячеслава Клыкова Любови, вместе с которой воспитывает семерых детей.

Для актрисы это решение не в новинку. В 1993 году звезда покинула театральную сцену и заявила о своем решении уйти в монастырь. Однако спустя четыре года она передумала и вновь появилась на экранах.

Ранее успешную карьеру в монастыре напророчили экс-участнице «Дома-2» поющей ведущей Ольге Бузовой. Богослов Андрей Кураев не исключил, что из телезвезды получится хорошая игуменья.