Азербайджанский военнослужащий сбежал на подконтрольную миротворцам ВС РФ территорию

Баку, 26 августа. Военнослужащий сверхсрочной военной службы ВС Азербайджана самовольно покинул психиатрическое отделение госпиталя и сбежал на подконтрольную российским миротворцам территорию.

В сообщении оборонного ведомства Азербайджана говорится, что мужчина сбежал из Гянджинского госпиталя. В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело и ведется следствие. По имеющейся информации, солдат перешел на сторону, контролируемую российскими миротворцами.



Ранее в азербайджанском минобороны опровергли данные о гибели армянского солдата в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана. Отмечалось, что заявление Еревана о нанесении ударов по позициям ВС Армении неподалеку от поселка Заркенд не соответствует действительности.