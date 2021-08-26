Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 12:01
12:01
Общество
Медиагруппа «Патриот» начинает сотрудничество с изданием «MK в Крыму»
12:00
Общество
Успение 2021: история и традиции, Ореховый Спас, что можно и нельзя делать 28 августа
11:59
Происшествия
Британский министр заявил о возможном теракте в кабульском аэропорту
11:57
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 630 человек
11:57
Происшествия
Генподрядчик реконструкции театра в Саратове заплатит 20 млн рублей за попытку взятки
11:55
Наука
Японские ученые представили созданную на 3D-принтере говядину
11:54
Общество
Разработанный в МГУ «искусственный нос» сможет диагностировать заболевания
11:52
Общество
Грабители больше не смогут воспользоваться украденными телевизорами Samsung
11:51
Весь мир
Американские магазины сталкиваются с трудностями в закупке продуктов
11:50
Спорт
Капитан «Ак Барса» Зарипов завершит карьеру после окончания сезона-2021/22
Все новости

Азербайджанский военнослужащий сбежал на подконтрольную миротворцам ВС РФ территорию

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:43
Политика
Азербайджанский военнослужащий сбежал на подконтрольную миротворцам ВС РФ территорию
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Marc Fenc / Public Domain

Баку, 26 августа. Военнослужащий сверхсрочной военной службы ВС Азербайджана самовольно покинул психиатрическое отделение госпиталя и сбежал на подконтрольную российским миротворцам территорию.

В сообщении оборонного ведомства Азербайджана говорится, что мужчина сбежал из Гянджинского госпиталя. В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело и ведется следствие. По имеющейся информации, солдат перешел на сторону, контролируемую российскими миротворцами.

Ранее в азербайджанском минобороны опровергли данные о гибели армянского солдата в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана. Отмечалось, что заявление Еревана о нанесении ударов по позициям ВС Армении неподалеку от поселка Заркенд не соответствует действительности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Азербайджанский военнослужащий сбежал на подконтрольную миротворцам ВС РФ территорию
азербайджан карабах миротворцы ВС РФ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru