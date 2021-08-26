В России внедрят новый способ биометрической идентификации клиентов банков

Москва, 26 августа. Российские банки будут идентифицировать личность клиентов по рисунку вен на ладони. Соответствующая опция должна появиться в Единой биометрической системе (ЕБС).

Центробанк РФ отметил, что видит в данном способе идентификации клиентов перспективы и дополнение к уже существующим вариантам идентификации ЕБС, в том числе по голосу и лицу. Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрии людьми, которые испытывают трудности при разговоре или проблемы со слухом в силу разных причин.

Новую технологию уже проверили в действии, и она продемонстрировала высокую эффективность, заявили в Банке России. Однако устройства, задействованные для биометрической идентификации, стоят достаточно дорого, передает «ФедералПресс». Цена считывателя рисунка вен ладони разнится и находится в диапазоне 17–140 тыс. рублей.

Оформить кредит через банкоматы по биометрическим данным станет возможным во втором квартале 2022 года, сообщалось ранее.