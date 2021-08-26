Российские военные получат первую партию беспилотников «Иноходец-РУ» в 2023 году

Москва, 26 августа. Министерство обороны РФ подписало с компанией «Кронштадт» контракт на поставки новейших ударных беспилотников «Иноходец-РУ», сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

По его словам, российские военные получат первую партию дронов в 2023 году. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

«Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года», — сказал Криворучко в рамках выставки, которая проходит в подмосковном центре «Патриот».

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2021» презентовали морскую версию ударного дрона «КУБ-БЛА». Подобный беспилотник станет первой машиной такого типа, созданной в России. Работы по адаптации БПЛА ведутся специалистами в инициативном порядке в опережение требований потенциальных заказчиков. Кроме того, как пишет издание «Утро.ру», российские конструкторы сделают носителем дронов истребитель Су-57.