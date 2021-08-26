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Вышинский объяснил, когда именно на Украине начались все беды
Политика
Вышинский объяснил, когда именно на Украине начались все беды
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 26 августа. Трезвый взгляд на то, что представляют собой национальные интересы Украины, перестал существовать. Верховенство в стране перешло к идеологическим принципам.

Киев следовал осмысленному вектору движения до окончания первого срока экс-лидера Украины Леонида Кучмы, заявил исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский. Резкая смена обстановки произошла после событий Майдана. Именно тогда начались все беды в стране, подчеркнул эксперт в беседе с журналистами.

Украинская элита пытается построить иллюзорное государство. Вместе с тем она забывает о реальной составляющей, пояснил Вышинский.

«Вещи из реальной жизни уходят на второй план и начинают деградировать. А сегодня это, мягко говоря, приобретает кризисные очертания», — рассказал собеседник СМИ.

Сегодня, по мнению журналиста, страна переживает деиндустриализацию.

Ранее Кирилл Вышинский указал на главный страх Киева. Он отметил, что со стороны США в отношении Украины поступают «тревожные звонки». Они могут привести к тому, что Вашингтон прекратит снабжать Киев деньгами. Этого власти страны очень сильно боятся, подчеркнул журналист. Другой страх Украины связан с возможной сделкой России и Соединенных Штатов. Такой исход явно не входит в планы Киева, добавил исполнительный директор издания.

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Все новости / Политика / Вышинский объяснил, когда именно на Украине начались все беды
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