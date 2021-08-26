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В Минобороны России заявили о завершении полной вакцинации всех военных и их семей

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:46
Армия
В Минобороны России заявили о завершении полной вакцинации всех военных и их семей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 августа. Вакцинация российских военнослужащих и членов их семей от COVID-19 полностью завершена, заявил замминистра обороны России Тимур Иванов во время форума «Армия-2021».

По его словам, также подходит к концу ревакцинация, передает телеканал «Звезда». В первую очередь были поставлены прививки от коронавируса военным на боевом дежурстве, медикам и другим лицам из первоочередной категории. Сейчас в Вооруженных силах России выработан коллективный иммунитет, отметил Иванов.

«Через полгода независимо от наличия антител проводится плановая вакцинация. У нас есть четкие графики, мы довели вакцину до всех округов», — уточнил замминистра.

Ранее Тимур Иванов обратился к военным медикам. Он пожелал им удачи в «Военно-медицинской эстафете» на АрМИ-2021.

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минобороны рф вакцинация коронавирус COVID-19
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