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Владимирский суд отложил рассмотрение жалобы Навального на 23 сентября

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:42
Происшествия
Владимирский суд отложил рассмотрение жалобы Навального на 23 сентября
Агентство городских новостей Москва  /  Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Владимир, 26 августа. Жалобу осужденного блогера Алексея Навального на решение суда признать его лицом, склонным к побегу, рассмотрят 23 сентября.

Владимирский суд в четверг, 26 августа, принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы на решение нижестоящего суда о признании Навального склонным к побегу из исправительного учреждения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья предложил администрации колонии до 6 сентября предоставить подтверждение, что во время нахождения в СИЗО №1 «Матросская тишина» в Москве Навальный был поставлен на учет как лицо, склонное к побегу, и обосновать применение видеорегистратора в ночное время.

Ранее суд во Владимире начал рассматривать жалобу по иску о постановке Навального на учет как склонного к побегу.

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Все новости / Происшествия / Владимирский суд отложил рассмотрение жалобы Навального на 23 сентября
навальный владимир жалоба
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