Почему история важнее математики, обсудят в медиацентре «Патриот»

Систему единого государственного экзамена в России нужно совершенствовать, а ЕГЭ по истории — сделать обязательным. Об этом заявил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» в рамках форума «Армия-2021».

Почему история считается в школе менее важным предметом, чем математика и русский язык?

Кто продвигает «новую хронологию» и почему в РАН терпят откровенных мракобесов?

Как президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось «отделить» Киевскую Русь от России?

Почему Киев, а не Новгород называют матерью городов русских? Нужен ли ЕГЭ в нынешнем виде в российских школах?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит Борис Рожин — публицист, историк и военный аналитик.

Эфир состоится в 26 августа, в четверг, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию завать свои вопросы на мероприятии. Их также можно отправить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций здесь.

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