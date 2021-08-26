Стрельба и поджоги унесли жизнь четверых человек в штате Вашингтон

Вашингтон, 26 августа. Не менее четырех человек погибли и один получил ранения в результате нескольких эпизодов стрельбы и поджогов в округе Бентон штата Вашингтон.

Жители населенного пункта Финли сообщили в отдел полиции о стрельбе и поджогах. Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили мужчину с ранением от огнестрельного оружия и два горящих дома, в одном из которых был труп. Пострадавшего госпитализировали.

По информации сотрудников полиции, неизвестный устроил еще несколько поджогов в других районах округа Бентон. Были найдены тела двух жителей города Кенневик.

Правоохранители вычислили местонахождение машины злоумышленника. Когда они подошли к транспорту, то услышали выстрелы, и были вынуждены сами открыть огонь. После этого в салоне они увидели уже не подававшего признаки жизни неизвестного американца.

В конце июля прошлого года в Вашингтоне преступники открыли огонь по прохожим. Один человек погиб, еще восемь пострадали, сообщал сайт 360tv.ru. Полицейские разыскивали трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на машине.