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Европейцы высмеяли Зеленского за слова о боязни Запада перед Россией

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:29
Политика
Европейцы высмеяли Зеленского за слова о боязни Запада перед Россией
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Мадрид, 26 августа. Читатели испанского издания El Periódico высмеяли саммит «Крымской платформы», организованный властями Киева и президентом Владимиром Зеленским.

Украинский президент ранее попытался оправдать провал форума тем, что главы ведущих государств Европы «боятся» конфронтации с Россией. По его мнению, по этой причине лишь 13 из 44 делегаций возглавили лидеры прибывших на встречу стран. Европейцы отметили, что это была неумелая попытка Зеленского скрыть отсутствие интереса серьезных политических игроков к подобным антироссийским инициативам.

Кроме того, читатели напомнили Украине неудобную правду об истинной принадлежности Крыма, заявив, что фактически государство существует в искусственных административных границах эпохи СССР. В эти времена полуостров передали под руководство Украины по личным мотивам Никиты Хрущева.

«С 1991 года украинское правительство настойчиво силой украинизирует территории, где большинство населения сохраняет русскую культуру, потому что понимает, что это всего лишь историческая случайность», — указал читатель под ником Kirkegard.

Также испанцы отметили, что «бояться России разумно», но вряд ли отсутствие первых лиц европейских стран на саммите связано со страхом. В действительности Москву опасаются только в Киеве, поэтому приписывают ей собственные провалы, указали читатели.

«Это не страх, это желание вести дела. Европа — крупнейший иностранный инвестор в России, и она неплохо зарабатывает», — напомнил jprk500.

Ранее политолог Иван Мезюхо назвал два факта, указывающих на провал «Крымской платформы». Он также предположил, что некоторые представители иностранных делегаций на самом деле приехали на саммит, чтобы обсудить вопросы, не связанные с российским полуостровом.

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украина зеленский крымская платформа
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