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Россиянин Роман Жданов завоевал бронзу на Паралимпиаде в Японии

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:42
Спорт
Россиянин Роман Жданов завоевал бронзу на Паралимпиаде в Японии
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Токио, 26 августа. Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую награду в соревнованиях на дистанции 100 метров в вольном стиле в рамках Паралимпийских игр в Токио (Япония).

Спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Россиянин соревновался с представителями других стран в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательной системы.

Паралимпиада в настоящий момент проходит в Токио. Она стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Первую медаль в рамках международных соревнований России принес пловец Владимир Даниленко.

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паралимпиада жданов токио
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