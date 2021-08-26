Россиянин Роман Жданов завоевал бронзу на Паралимпиаде в Японии

Токио, 26 августа. Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую награду в соревнованиях на дистанции 100 метров в вольном стиле в рамках Паралимпийских игр в Токио (Япония).

Спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Россиянин соревновался с представителями других стран в категории S4 среди лиц с поражением опорно-двигательной системы.

Паралимпиада в настоящий момент проходит в Токио. Она стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Первую медаль в рамках международных соревнований России принес пловец Владимир Даниленко.