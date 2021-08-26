Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени потерял дом из-за жены

Долги по кредитам на то, чтобы начать бизнес, набирала в основном бывшая супруга подозреваемого — 48-летняя Ирина Б. Женщина, как и сам Виталий, была индивидуальным предпринимателем и брала кредиты сразу в нескольких банках, Виталий выступал поручителем. В одном из них супругам пришлось заложить дом с земельным участком, который в итоге был изъят судом в счет погашения долгов и продан с аукциона.

Ирина и Виталий Б. последние 10 лет пытались стать предпринимателями в городе Нягань, куда муж переехал к жене. Кредиты, как правило, брали вместе, но результата они не приносили. Когда они брали займ в Ханты-Мансийском банке, кредитор потребовал существенный залог. Горе-предпринимателям пришлось рискнуть домом и участком. Оплатить этот кредит супруги не смогли, так как Ирина, заручившись гарантией Фонда поддержки предпринимательства, взяла новую сумму — более 8 миллионов рублей. Виталий выступил поручителем.

«Обратить взыскание на заложенное имущество — помещение, назначение: нежилое, общее; земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для жилищного строительства путем продажи с публичных торгов», — говорится в документах Няганьского городского суда.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Виталий Б., подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени, сам воспитывал двоих детей, при этом девочка в его семье была приемной.