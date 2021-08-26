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Шесть нетипичных симптомов могут указывать на сердечный приступ
Общество
Шесть нетипичных симптомов могут указывать на сердечный приступ
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 26 августа. Приближение сердечного приступа можно распознать по шести нетипичным признакам, которые чаще всего обычно встречаются у пожилых людей.

Большинство людей ориентируются на такой распространенный симптом, как боль в груди. Однако на недуг могут указывать и другие «неклассические» признаки. Так, например, первым тревожным звоночком для человека может послужить сбивчивое дыхание.

Кроме того, на сердечный приступ может указывать появившаяся слабость, а также головокружение, тошнота и труднообъяснимая усталость. Еще одним проявлением недуга считается боль в спине или челюсти, передает издание Express.

Врач-онколог Александр Серяков ранее назвал неочевидные симптомы рака крови. Данное онкологическое заболевание можно выявить по ночной потливости, снижению веса и кожному зуду.

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