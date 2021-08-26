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В США назвали «странным» шоу на открытии АрМИ-2021 в России

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:42
Армия
В США назвали «странным» шоу на открытии АрМИ-2021 в России
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 26 августа. Организаторы Армейских международных игр — 2021 действительно смогли поразить общественность неожиданным и эффектным шоу, заявил американский военный аналитик Кайл Мизоками.

В публикации для Popular Mechanics, которую приводит издание «ПолитРоссия», эксперт обратил внимание на выступление артистов балета в рамках церемонии открытия АрМИ-2021. Выступление прошло на импровизированных сценах, размещенных прямо над моторным отсеком танков. Балеринам даже пришлось надеть наушники, чтобы заглушить рокот двигателей. Такое сочетание поразило американского аналитика. В то же время он назвал шоу «странным».

«Немного культуры никому не повредит, но выглядит это довольно странно», — отметил Мизоками.

Торжественная церемония открытия Армейских международных игр — 2021 состоялась 23 августа в Подмосковье. В соревнованиях, которые продлятся до 4 сентября, принимают участие свыше 280 команд из 42 стран. Сами конкурсы развернутся на территории 11 государств. Ранее, как сообщает издание «Утро.ру», министр обороны России Сергей Шойгу проехался на Т-80 по полигону Алабино в Московской области, оценив таким образом готовность площадки к проведению «Танкового биатлона» в рамках АрМИ-2021.

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россия сша арми-2021
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