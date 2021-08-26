ФАН стало известно о состоянии госпитализированного Ивана Краско

Москва, 26 августа. Советский и российский актер, народный артист России Иван Краско, которому меньше чем через месяц исполнится 91 год, накануне был госпитализирован в больницу с инсультом.

Состояние популярного актера остается стабильным. Врачи говорят, что оно — средней тяжести. Иван Иванович находится в сознании. Об этом ФАН рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

«Его обследуют сегодня, ближе к 14:00 будет точная информация о состоянии здоровья. Никаких изменений пока нет. Не так все плачевно, все-таки возраст, но все стабильно», — добавил Смородинов в беседе с корреспондентом ФАН.

В момент, когда Краско стало плохо, он находился на даче. Он почувствовал «удар в голову изнутри». У актера потемнело в глазах, отказала нога. Он не придал этому значения. И даже заявил, что ничего страшного в этом нет, и даже сходил в баню, при этом запретил вызывать врачей.

Ранее ФАН писал, что причиной госпитализации Краско стал инсульт. Актер находится в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России.