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Матч сборных России и Словакии могут перенести из Казани

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:24
Спорт
Матч сборных России и Словакии могут перенести из Казани
Global Look Press  /  Максим Константинов/Global Look Press

Казань, 26 августа. Игру отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными России и Словакии могут перенести из столицы Татарстана.

Матч квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре Россия — Словакия перенесут с «Ак Барс Арены». Соответствующую информацию представили журналисты «Бизнес Online». Согласно данным источника, причиной переноса матча является плохое состояние газона на стадионе в Казани.

Новое место проведения игры, которая состоится 8 октября, будет объявлено позже. После трех туров сборная России с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словацкая национальная команда, на счету которой пять баллов, располагается на третьей строчке. Ближайший матч квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет 1 сентября. Ее соперником станет Хорватия.

Ранее стал известен итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Список из 29 футболистов опубликовала пресс-служба РФС.

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россия словакия чм-2022 перенос квалификация
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