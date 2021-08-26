Матч сборных России и Словакии могут перенести из Казани

Казань, 26 августа. Игру отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными России и Словакии могут перенести из столицы Татарстана.

Матч квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре Россия — Словакия перенесут с «Ак Барс Арены». Соответствующую информацию представили журналисты «Бизнес Online». Согласно данным источника, причиной переноса матча является плохое состояние газона на стадионе в Казани.

Новое место проведения игры, которая состоится 8 октября, будет объявлено позже. После трех туров сборная России с шестью очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словацкая национальная команда, на счету которой пять баллов, располагается на третьей строчке. Ближайший матч квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет 1 сентября. Ее соперником станет Хорватия.

Ранее стал известен итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Список из 29 футболистов опубликовала пресс-служба РФС.