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Дни массового посещения стартовали на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:20
Армия
Дни массового посещения стартовали на форуме «Армия-2021»
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Кубинка, 26 августа. Посетители форума «Армия-2021» могут свободно проходить на выставку по билетам, сообщил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Площадки военно-технического форума открываются для всех желающих, имеющих билеты, обратил внимание врио начальника ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий МО РФ Дмитрий Горбатенко.

До 26 августа на площадки выставки могли попасть исключительно представители ВС РФ, зарубежные делегации, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и пресса. В связи с открытым доступом были усилены пассажирские маршруты на автобусных и железнодорожных направлениях, уточнил Горбатенко.

В рамках форума «Армия-2021» было представлено множество новинок. Предприятие «Протон» показало посетителям макет пулемета «Максим» с системой автоматического наведения на цель. Установка привлекла внимание гостей выставки.

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горбатенко армия-2021 массовое посещение
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