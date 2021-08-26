Дни массового посещения стартовали на форуме «Армия-2021»

Кубинка, 26 августа. Посетители форума «Армия-2021» могут свободно проходить на выставку по билетам, сообщил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Площадки военно-технического форума открываются для всех желающих, имеющих билеты, обратил внимание врио начальника ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий МО РФ Дмитрий Горбатенко.

До 26 августа на площадки выставки могли попасть исключительно представители ВС РФ, зарубежные делегации, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и пресса. В связи с открытым доступом были усилены пассажирские маршруты на автобусных и железнодорожных направлениях, уточнил Горбатенко.

В рамках форума «Армия-2021» было представлено множество новинок. Предприятие «Протон» показало посетителям макет пулемета «Максим» с системой автоматического наведения на цель. Установка привлекла внимание гостей выставки.