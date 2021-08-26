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Израиль расширит объем поставок товаров в сектор Газа после столкновений на границе

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:23
Весь мир
Израиль расширит объем поставок товаров в сектор Газа после столкновений на границе
Global Look Press  /  Mohammed Dahman/Keystone Press Agency

Тель-Авив, 26 августа. Израиль ослабит коммерческие ограничения на границе с сектором Газа и расширит объемы ввоза товаров в анклав после резкой эскалации напряженности в регионе в последние несколько дней.

Управление израильского министерства обороны, отвечающее за операции на границе еврейского государства с палестинской территорией, объявило, что увеличит поставки новых транспортных средств, товаров и оборудования для гражданских проектов в Газе, а также выдаст больше разрешений для палестинских бизнесменов на въезд в Израиль. Новые меры начнут действовать с четверга.

При этом ведомство сообщило, что инициатива может быть расширена при условии «дальнейшего сохранения стабильности» в регионе.

Объявление было сделано на фоне масштабных демонстраций, которые 25 августа провели сотни палестинцев вблизи израильской границы. Требованием протестующих стала остановка экономической блокады автономии.

Очередное обострение

В минувшие выходные на границе Израиля и сектора Газа произошли масштабные столкновения, за которыми последовали авиаудары израильских ВВС по объектам движения ХАМАС. В ходе марша в память о жертвах поджога мечети Аль-Акса в 1969 году несколько участников акции попробовали прорваться через стену, установленную между еврейским государством и палестинским анклавом. Представители израильских вооруженных сил открыли огонь по активистам. В ходе столкновений пострадали более 40 жителей автономии, один израильский военный был тяжело ранен.

В рамках ответных действий командование ВС Израиля отдало приказ о нанесении серии авиационных ударов по объектам ХАМАС в Газе. Фактически это обострение стало наиболее серьезным за последние несколько месяцев — после того как в регионе вступило в силу соглашение о прекращении огня, инициированное по итогам 11-дневного обострения палестино-израильского конфликта в мае.

На фоне эскалации напряженности было объявлено о решении Египта приостановить работу пункта пропуска Рафах на границе с сектором Газа. В Каире отмечали, что эти меры были приняты по соображениям безопасности. Впрочем, уже 25-го числа египетские власти заявили о возобновлении работы перехода в одном направлении в течение трех дней.

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израиль палестина сектор газа
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