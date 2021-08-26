Израиль расширит объем поставок товаров в сектор Газа после столкновений на границе

Тель-Авив, 26 августа. Израиль ослабит коммерческие ограничения на границе с сектором Газа и расширит объемы ввоза товаров в анклав после резкой эскалации напряженности в регионе в последние несколько дней.

Israel announces expansion of scope of equipment and goods entering the Gaza Strip for international civilian projects. https://t.co/h3qTZMIjD7 — Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) August 25, 2021

Управление израильского министерства обороны, отвечающее за операции на границе еврейского государства с палестинской территорией, объявило, что увеличит поставки новых транспортных средств, товаров и оборудования для гражданских проектов в Газе, а также выдаст больше разрешений для палестинских бизнесменов на въезд в Израиль. Новые меры начнут действовать с четверга.

При этом ведомство сообщило, что инициатива может быть расширена при условии «дальнейшего сохранения стабильности» в регионе.

Palestinians in Gaza protest against Israel’s crippling blockade https://t.co/LcGjddKhiE — The Blogger (@TheBlogger_in) August 26, 2021

Объявление было сделано на фоне масштабных демонстраций, которые 25 августа провели сотни палестинцев вблизи израильской границы. Требованием протестующих стала остановка экономической блокады автономии.

Очередное обострение

В минувшие выходные на границе Израиля и сектора Газа произошли масштабные столкновения, за которыми последовали авиаудары израильских ВВС по объектам движения ХАМАС. В ходе марша в память о жертвах поджога мечети Аль-Акса в 1969 году несколько участников акции попробовали прорваться через стену, установленную между еврейским государством и палестинским анклавом. Представители израильских вооруженных сил открыли огонь по активистам. В ходе столкновений пострадали более 40 жителей автономии, один израильский военный был тяжело ранен.

“Forty-one civilians were wounded"



Dozens hurt as Israel raids Gaza and fires at Palestinian protesters,

including a 13-year-old boy who was shot in the head https://t.co/9tOOE84kJu pic.twitter.com/1DNOZko7vY — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 22, 2021

В рамках ответных действий командование ВС Израиля отдало приказ о нанесении серии авиационных ударов по объектам ХАМАС в Газе. Фактически это обострение стало наиболее серьезным за последние несколько месяцев — после того как в регионе вступило в силу соглашение о прекращении огня, инициированное по итогам 11-дневного обострения палестино-израильского конфликта в мае.

Members of Palestinan security forces stand guard at the closed down Rafah border crossing to Egypt in the southern Gaza Strip, on August 23, 2021. Egypt has told #Gaza authorities it will close the Rafah border crossing from August 23, . Photo by Ashraf Amra pic.twitter.com/Ofyjx3k0nq — Ashraf Amra (@amra_ashraf) August 23, 2021

На фоне эскалации напряженности было объявлено о решении Египта приостановить работу пункта пропуска Рафах на границе с сектором Газа. В Каире отмечали, что эти меры были приняты по соображениям безопасности. Впрочем, уже 25-го числа египетские власти заявили о возобновлении работы перехода в одном направлении в течение трех дней.